Ein 36 Jahre alter Mann ist am Samstagmorgen nach einem Brand in seiner Wohnung an den Folgen einer Rauchgasvergiftung gestorben. Gegen fünf Uhr in der Früh hatte ein Anwohner die Rettungskräfte über ein Feuer in der Friedrichshafener Straße in Aubing informiert. Die anrückende Feuerwehr musste knapp 30 Bewohner des siebenstöckigen Gebäudes in Sicherheit bringen.

Teilweise holten die Retter Menschen aus den oberen Stockwerken mit Leitern von ihren Balkonen. An mehreren Wohnungen, aus denen kein Lebenszeichen kam, wurden die Eingangstüren aufgebrochen. Sie waren aber alle leer. Im Erdgeschoss wurde jedoch ein Mann aus einer Wohnung geborgen, in dessen Küche der Brand wohl ausgebrochen ist. Er hatte schwere Vergiftungserscheinungen, musste reanimiert und in ein Krankenhaus gebracht werden. Dort erlag er seinen Verletzungen.

Die Polizei war mit knapp zehn Streifen am Brandort und sperrte das Areal um das brennende Mehrfamilienhaus weitläufig ab. Die Wohnung des Verstorbenen ist weitgehend zerstört. Die genaue Brandursache untersuchen die Ermittler noch. Die Fassade des Hauses wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Die unverletzten Bewohner konnten jedoch in ihre Wohnungen zurückkehren. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 100 000 bis 200 000 Euro.