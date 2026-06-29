Eine knifflige Aufgabe, das ist es mal mindestens: Da braucht jemand unbedingt Geld und hat ein großes Grundstück in der Münchner Innenstadt. Nur steht das zentrale Gebäude im nördlichen Teil dieses Areals seit Kurzem unter Denkmalschutz. Und der südliche Teil darf nach aktuellem Stand nur für „Gemeinbedarf“ genutzt werden. Wie also lässt sich aus dieser Konstellation möglichst gutes Geld herausschlagen?
InnenstadtDer Bayerische Rundfunk und sein 250-Millionen-Euro-Problem
Lesezeit: 4 Min.
Der Sender will sein markantes Hochhaus sanieren und dafür den sogenannten Studiobau verkaufen. Klappt das trotz des Denkmalschutzes?
Von Sebastian Krass
Lesen Sie mehr zum Thema