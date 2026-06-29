Eine knifflige Aufgabe, das ist es mal mindestens: Da braucht jemand unbedingt Geld und hat ein großes Grundstück in der Münchner Innenstadt. Nur steht das zentrale Gebäude im nördlichen Teil dieses Areals seit Kurzem unter Denkmalschutz. Und der südliche Teil darf nach aktuellem Stand nur für „Gemeinbedarf“ genutzt werden. Wie also lässt sich aus dieser Konstellation möglichst gutes Geld herausschlagen?