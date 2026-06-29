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InnenstadtDer Bayerische Rundfunk und sein 250-Millionen-Euro-Problem

Lesezeit: 4 Min.

Die Sanierung des BR-Hochhauses und der umliegenden Gebäude kostet nach derzeitigen Plänen 250 Millionen Euro.
Die Sanierung des BR-Hochhauses und der umliegenden Gebäude kostet nach derzeitigen Plänen 250 Millionen Euro. Ulrich Wagner

Der Sender will sein markantes Hochhaus sanieren und dafür den sogenannten Studiobau verkaufen. Klappt das trotz des Denkmalschutzes?

Von Sebastian Krass

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Eine knifflige Aufgabe, das ist es mal mindestens: Da braucht jemand unbedingt Geld und hat ein großes Grundstück in der Münchner Innenstadt. Nur steht das zentrale Gebäude im nördlichen Teil dieses Areals seit Kurzem unter Denkmalschutz. Und der südliche Teil darf nach aktuellem Stand nur für „Gemeinbedarf“ genutzt werden. Wie also lässt sich aus dieser Konstellation möglichst gutes Geld herausschlagen?

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