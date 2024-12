Ist der Studiobau in München erhaltenswert oder nicht? Auf das Urteil des Landesamts ist kein Verlass. Nicht nur der Bayerische Rundfunk steht deshalb jetzt vor einem Dilemma.

Kommentar von Sebastian Krass

Es erweckt den Anschein, als würde Mathias Pfeil sich kaum einbekommen vor Begeisterung: „Das Gebäude ist in seinen Qualitäten einzigartig“, lässt Bayerns Generalkonservator sich in einem Bulletin seines Chefs, Kunstminister Markus Blume (CSU), zur Denkmaleigenschaft des BR-Studiobaus zitieren. Der Komplex habe „eine herausragende Stellung im deutschsprachigen Raum“, was seine technische und akustische Qualität angehe.