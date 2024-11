Interview von Sebastian Krass

„Für den guten Ton“, so lautet der Titel eines dreitägigen Programms, in dem es um die Zukunft des Studiobaus des Bayerischen Rundfunks (BR) geht. In diesem Trakt auf dem Stammgelände nahe dem Hauptbahnhof hat der Sender über Jahrzehnte einen Großteil seiner Radiosendungen und Hörspiele produziert, mit dem Umzug auf den neuen Campus in Freimann braucht der BR den Studiobau nicht mehr für den Sendebetrieb.