In der Deutschen Bahn mag der Passagier ja gar nicht hören, dass sich der Aufenthalt verlängert. Bei Die Höchste Eisenbahn sehnen sich die Gäste danach, die Fahrt noch ein Stück länger genießen zu dürfen. Daher hat die Band die Verzögerung eingeplant, sie hat freilich auch ihre Reisebegleiter vom Münchner Rundfunkorchester vorab informiert. Jetzt gegen Ende dieses Live-Radiokonzerts tut Francesco Wilking aber so, als sei ihr alter Hit „Was machst du dann“ eine spontane Zugabe und bittet die Mitmusiker: „Vielleicht kann das Orchester etwas improvisieren? In H-Dur, mit fünf Kreuzen, alle schwarzen Tasten …“