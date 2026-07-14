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Interieur Design„Chrom ist abgelöst“

Lesezeit: 4 Min.

In der Lazarettstraße kann man in edlem Interieur bowlen.
In der Lazarettstraße kann man in edlem Interieur bowlen. Johannes Simon

Innenarchitekt Sebastian Zenker darüber, warum sich die Wünsche der Kunden gerade ändern, warum er eine bunte Bowling-Bahn gestaltet hat und das derzeit angesagte Einrichtungsmaterial.

Interview von Linus Freymark

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House-Musik, das Krachen der umstürzenden Kegel, Menschen mit Sekt oder Aperol in der Hand – die Stimmung ist hervorragend beim Opening des Atoll Bowlings in der Lazarettstraße. Mittendrin: Sebastian Zenker. Der Innenarchitekt hat schon zahlreiche Hotels, Restaurants und Teile der Allianz Arena designt, nun zeichnet Zenker für die Gestaltung des Atoll Bowling verantwortlich. Aber warum braucht es für eine Bowlingbahn einen Innenarchitekten? Ein Gespräch über das Image von Bowling, die Anforderungen an eine anspruchsvolle Inneneinrichtung – und ihren Effekt, der einen laut Zenker den Weltschmerz zumindest für kurze Zeit vergessen lassen kann.

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