House-Musik, das Krachen der umstürzenden Kegel, Menschen mit Sekt oder Aperol in der Hand – die Stimmung ist hervorragend beim Opening des Atoll Bowlings in der Lazarettstraße. Mittendrin: Sebastian Zenker. Der Innenarchitekt hat schon zahlreiche Hotels, Restaurants und Teile der Allianz Arena designt, nun zeichnet Zenker für die Gestaltung des Atoll Bowling verantwortlich. Aber warum braucht es für eine Bowlingbahn einen Innenarchitekten? Ein Gespräch über das Image von Bowling, die Anforderungen an eine anspruchsvolle Inneneinrichtung – und ihren Effekt, der einen laut Zenker den Weltschmerz zumindest für kurze Zeit vergessen lassen kann.