Die größte Bondage- und Fetischmesse Europas zieht in München fast 5000 Besucher an. Viele der Spielarten sind nichts für Anfänger, manche können sogar gefährlich werden. Einblicke in eine unkonventionelle Welt.

Patrick will in den Käfig. Doch er muss sich gedulden. Denn gerade steht ein anderer Mann drin, die Hände in Manschetten fixiert. Tausende Menschen laufen hier vorbei, hinein ins Zwielicht der Boundcon, der größten Bondage- und Fetischmesse Europas. Der Käfig steht direkt am Eingang. Wer 30 Minuten darin verbringt, bekommt ein Gewinnspiel-Los. Patrick tangiert dieser Anreiz nicht.