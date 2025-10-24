Die Polizei hat einen 28-jährigen Arzt festgenommen, der verdächtigt wird, bei seinem Arbeitgeber, einer Privatklinik nahe der Münchner Freiheit, in großem Stil Arzneimittel gestohlen zu haben.

Bei regelmäßigen Inventuren stellte die Schönheitsklinik zwischen August und Oktober immer wieder größere Fehlbestände an Botox und Hyaluron fest. Der Verdacht fiel auf den Mediziner und erhärtete sich in den folgenden Wochen. Schließlich wurde Anzeige erstattet. Am vergangenen Montag konnte dem Arzt ein konkreter Diebstahl nachgewiesen werden.

Am darauffolgenden Dienstag wurde die Wohnung des Arztes im Landkreis München durchsucht. Dabei fanden sich die fehlenden Arzneimittel; ihr Wert beträgt mehrere Zehntausend Euro. Die Ermittler vermuten, dass der Mediziner vorhatte, eine eigene Klinik zu eröffnen, und die Medikamente dafür sammelte. Nun wird gegen ihn wegen Diebstahls ermittelt.