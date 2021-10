Von Franziska Ruf

Grünpflanzen hängen an Seilen von der Decke, auch Glühbirnen, die an viele kleine Sterne erinnern, baumeln herunter. Auf den Holztischen stehen Kerzenständer aus alten Rohren. Von der Wand bröckelt Putz ab und legt die Backsteinmauer frei; in der Ecke pendelt ein Hänge-Korbstuhl. Statt auf Stühlen können die Gäste auf Schaukeln am Tisch Platz nehmen. Klar wird: Wer in den "Botanista Café Club" kommt, soll seinen Stress draußen lassen und sich entspannen.

Auch die Speisekarte des Cafés bildet das grüne Motto ab. Viel Obst und Gemüse, am liebsten biologisch und aus der Region, kommt in dem Café auf den Teller - beziehungsweise in die Schüssel. Denn die Spezialität des Lokals sind Bowls: Alles, was gut aussieht und schmeckt, wird in einer Schüssel vermengt. Noch dazu sollen die Kombinationen gut sein für den Körper. Süßes und Fettiges sucht man hier vergeblich, stattdessen finden die Gäste eine breite Auswahl an meist vegetarischen und veganen Gerichten mit proteinreichen Extras, alles ohne Zucker. "Die kalorienarme Vitaminbombe, die besser schmeckt, als sie sich anhört", steht zum Beispiel als Hinweis zu einem Gericht auf der Speisekarte.

Detailansicht öffnen In dem Café sollen sich die Gäste wohlfühlen. (Foto: Stephan Rumpf)

Das Konzept für das Lokal haben die Betreiber Susanne Wiegand und ihr Freund Maximilian Ebner aus einem eigenen Zwiespalt heraus entworfen: "Wir sind beide super sportlich und wollten trotzdem auf nichts verzichten", erzählt sie. Darum zerlegten sie Pizza und Schokoladenkuchen in ihre einzelnen Bestandteile und überlegten, wie sie diese durch gesündere Alternativen ersetzen könnten. Daraus entstand zum Beispiel das "Flatbread", eine Pizza mit einem Teig aus Blumenkohl und Proteinen. In ihrer Küche erprobten sie gemeinsam mit einem Koch neue Rezepte, bis sie im Juni das neue Café eröffneten. "Wir wollten zeigen, dass gesunde Ernährung Spaß machen kann", sagt Wiegand. Dabei sind beiden Quereinsteiger in der Gastronomie: Wiegand hat BWL studiert und im Marketing gearbeitet, Ebner hat einen Doktor in Physik und war in der Unternehmensberatung tätig.

Detailansicht öffnen Die Gäste können ihr Essen auf Schaukeln genießen. (Foto: Stephan Rumpf)

Was gibt es?

Ganz neu auf der Speisekarte steht die "Green Spirulina Bowl" (8,90 Euro) - das besagte Gericht, das wahrlich besser schmeckt, als es klingt. Ein erfrischendes und fruchtiges Püree aus Alge, Spinat, Mango, Zucchini und Banane bildet die Grundlage. Dazu knuspert beim Essen Haferflocken-Granola und frische Beeren verleihen das geschmackliche wie auch optische i-Tüpfelchen. Wer es lieber herzhaft und kernig mag, bestellt den "Pink Surfer" (9,90). Hier wird Vollkornbrot mit würzigem Rote-Beete-Hummus und Avocado serviert. Dazu gibt es Spiegelei und Rucola-Tomaten-Salat. Am häufigsten bestellen die Gäste des Cafés den zuckerfreien und veganen Kuchen, sagt Wiegand. Wer auch etwas Ausgefallenes und Gesundes trinken möchte, hat die Wahl von Apfel-Zimt-Limonade über selbst gepressten Orange-Ingwer-Saft bis zum Iced Americano.

Wen trifft man dort?

Im Botanista Café Club herrscht eine lebendige und fröhliche Stimmung - sowohl bei den Gästen als auch im Team. Vor allem junge Frauen zwischen 25 Jahren und Ende 30 besuchen das Café. Man trifft Freundinnen, Typ goldenes Brillengestell, langer Mantel, Doc Martens. Auch größere Gruppen kommen hierher, ebenso wie Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen auf ihre Ernährung achten müssen oder die sich einfach bewusst ernähren wollen. Gerade am Wochenende füllt sich das Café schnell, eine Reservierung ist zu empfehlen.

Botanista Café Club, Pestalozzistraße 20, 80469 München, Öffnungszeiten: Dienstag bis Donnerstag 11 bis 23 Uhr, Freitag 11 bis 1 Uhr, Samstag 9.30 bis 1 Uhr, Sonntag 9.30 bis 23 Uhr, hello@botanista-muc.de