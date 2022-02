Von Yannik Schuster, München

Die Temperaturen steigen, und langsam kann man den Frühling erahnen. Der startet offiziell zwar erst am 20. März, aber am Straßenrand und auf Wiesen blühen die ersten Krokusse - es kehrt Farbe in die Natur zurück. Besonders sichtbar wird die Transformation im Botanischen Garten. Er lädt ein, sich Zeit zu nehmen und in Nymphenburg in Ruhe das Kommen der nächsten Jahreszeit zu beobachten und zu genießen. Im sogenannten Frühlingsgarten finden sich die passenden Pflanzen, die bereits jetzt, im Februar, zu blühen beginnen. Dazu gehört der Strauch Hamamelis, Zaubernuss genannt. In warmen Farbtönen, rot und gelb, blühen die Sträucher etagenförmig, noch ehe das Laub austreibt. Dazu finden sich Schneeglöckchen, Alpenveilchen und gelb blühende Winterlinge.

Eines haben viele Frühlingsblüher gemeinsam: Sie sind Giftpflanzen. Andreas Gröger vom Botanischen Garten erklärt: "Der Nachteil für diese Frühblüher ist zum einen die Frostgefahr, zum anderen dass noch deutlich weniger Insekten unterwegs sind als in ein paar Wochen." Für die Pflanzen bilde die aktuelle Zeit aber eine gute Nische, ohne allzu viel Konkurrenz. 107 verschiedene Arten von Wildbienen wurden im botanischen Garten erfasst. Diese seien jedoch erst seit einigen Tagen wirklich aktiv, zuvor sorgten Hummeln, Fliegen und einige Schmetterlingsarten, zum Beispiel der Zitronenfalter, für die Bestäubung.

"Man unterschätzt die Fliegen gerne. Aber bei den ersten Blütenbestäubern spielen die eine wichtige Rolle", sagt Gröger. Ein weiteres Beispiel für einen frühblühenden Strauch, der davon profitiert, ist der Bodnant-Schneeball, dessen hellrote Blüten einen leicht süßlichen Duft absondern, wenn die Sonne darauf scheint. Kleinere Blumen wachsen gerne unter dem Schneeball oder der Zaubernuss. Sie bieten im Winter Schutz vor Schnee und im Sommer Schutz vor zu viel Sonne. Im Frühling jedoch lassen die unbelaubten Sträucher genügend Licht für die kleinen Frühblüher hindurch.

Christrosen sind so giftig wie Krötensekret

Im Alpinenhaus sind Pflanzen zu sehen, die im Freien nicht überlebensfähig wären. Teilweise liegt es an den kalten Temperaturen, meistens auch an der Feuchtigkeit. Viele von ihnen stammen aus Iran oder dem Kaukasus und sind das mitteleuropäische Klima nicht gewöhnt. Die seltenen, gelb blühenden Dionysien etwa wachsen lediglich an Überhängen von ostseitigen Felswänden, wo sie geschützt sind vor direktem Regen. Eine Dionysia dürfe deshalb keinesfalls direkt gegossen werden, erklärt Gröger.

Detailansicht öffnen Pflanzen-Experte Andreas Gröger in einem der Gewächshäuser. (Foto: Catherina Hess)

Unweit eines Pavillons zum Rasten und Verweilen findet sich der Bereich "System Pflanzenfamilien" und dort die Winterblüte oder Chimonanthus, die eigentlich in China heimisch ist. Der Strauch hat bereits angefangen, seine weißen Blüten zu entfalten. Er sondert einen intensiven, klebrig-süßlichen Duft ab. Gröger erklärt, dass die meisten Gehölze, die so früh schon blühen, eher zu den Exoten zählen. Unter den heimischen Pflanzen zählt die Kornelkirsche zu den Sträuchern mit der frühesten Blütezeit. Ein paar Wochen muss man sich dafür aber noch gedulden.

Im Bereich Alpinum, hier sind im Botanischen Garten die Gebirgspflanzen beheimatet, sprießen weiße Christrosen und beginnen die Hügel in ein weißes Blütenmeer zu verwandeln. Auch hier ist Vorsicht geboten, denn Christrosen sind stark giftig, in hoher Dosis sogar tödlich. "Interessanterweise ist das Gift der Christrose identisch mit dem aus Krötensekret, obwohl Christrosen und Kröten natürlich verwandtschaftlich überhaupt nichts miteinander zu tun haben", scherzt Gröger. Für die nächsten zwei bis drei Wochen könne man die eigentlich im Berchtesgadener Land beheimatete Pflanze bewundern. Neben den offensichtlich blühenden Zierpflanzen erkenne man den Frühling auch an windbestäubten Bäumen, wie etwa der Baum-Hasel, der Erle oder der Birke, die bereits Blüten tragen. Für diese sei es einfacher, solange noch kein Laub im Weg sei, das die Ausbreitung bremst.

Der Botanische Garten ist darauf ausgelegt, das ganze Jahr pflanzliche Attraktionen zu präsentieren. Rund 80 Gärtner sind dafür im Einsatz. In den kommenden Wochen beginnen etwa die Rhododendren zu blühen. Im März und April kommen dann Tulpen und Narzissen im Schmuckhof der Anlage dazu. 330 000 bis 380 000 Besucher hat der Botanische Garten jährlich, zuletzt in den Corona-Jahren war es rund die Hälfte. Der Höhepunkt liege meist um Ostern und im Frühsommer, sagt Gröger.

Wer sich für Pflanzen interessiert oder einfach ein paar Stunden in Ruhe die Ästhetik der Natur genießen will (und sich nicht vom Specht ablenken lässt, der auf einem Metalldach herumhämmert), der kann den Freilandbereich noch bis 26. März kostenlos besuchen. Für den Eintritt in die Gewächshäuser gibt es eine Tageskarte für 5,50 Euro. In den Gewächshäusern gilt Maskenpflicht und die 2-G-Regel. Auch der Botanische Garten ist von Corona nicht verschont geblieben. Vergangenes Jahr musste man im Frühjahr vorübergehend ganz schließen. "Da hat alles schön geblüht, ohne dass es jemand gesehen hat", sagt Gröger. Die beliebte Ausstellung "Tropische Schmetterlinge" entfiel, wie schon 2020. Dieses Jahr soll am 25. März die Ausstellung "Pflanzen als Kunstobjekte" starten.