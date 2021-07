Der Autozulieferer Bosch erwägt, sein Werk in Berg am Laim zu schließen. Die Firma führe Gespräche mit den Arbeitnehmervertretern, sagte eine Sprecherin. Unter den Szenarien, die geprüft würden, sei auch eine vollständige Verlagerung der Produktion nach Campinas, Hallein, Nürnberg oder Budweis. Als Begründung nennt die Firma den Strukturwandel in der Autoindustrie. Der Schwenk weg von Verbrennungsmotoren hin zu elektrischen Antrieben führe zu "erheblichen Überkapazitäten". Derzeit fertigt Bosch in München mit 250 Mitarbeitern elektrische Kraftstoffpumpen und Einspritzventile. Über die Pläne hatte zuerst merkur.de berichtet.