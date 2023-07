Von Klaus Kalchschmid

Bei der Premiere vor zehn Jahren trug das Volk in "Boris Godunow" am Nationaltheater noch Dutzende Plakate mit den Konterfeis der wichtigen Politiker dieser Welt von Obama bis Putin, jetzt leuchten diese Plakate in aufreizend gesichtslosem Weiß. Aber die Welt ist seither eine andere - und den russischen Präsidenten einfach so inmitten der Anderen zu zeigen, wäre ein fatales Signal gewesen; ihn wegzulassen ebenso. Dennoch war er beklemmend präsent an diesem Abend über einen Zaren des 16. Jahrhunderts, der ein Usurpator war, Giftmorde verüben ließ, innenpolitische Spannungen nicht beherrschen und eine Hungersnot nicht lindern konnte.