Von Susi Wimmer

Eines hat der Prozess am Landgericht München I gelehrt: Wer an der „Gentleman-Bar“ im Bordell sitzt, muss noch lange kein selbiger sein. Im Gegenteil. Nach einer dort angezettelten Streiterei schlugen Klajdi Q. und sein Freund Klajdi K. vor dem Leierkasten mit Bierflasche, Fäusten und Tritten so heftig auf einen Mann ein, dass dieser eine lebensbedrohliche Gehirnblutung erlitt. Den anderen Kontrahenten fuhr Klajdi K. auf dem Gehsteig mit dem Auto an. Dafür schickte die 10. Strafkammer den 27-jährigen Haupttäter für drei Jahre und neun Monate ins Gefängnis. Klajdi Q. hat bereits Revision gegen das Urteil eingelegt.