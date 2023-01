Ein Jugendlicher aus Künzing im Landkreis Deggendorf hat in der Nacht zum Freitag ein Auto geklaut, um damit im rund 160 Kilometer entfernten München ein Bordell zu besuchen. Das Auto gehörte einer im gleichen Haus wohnhaften Bekannten des 16-Jährigen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Der Jugendliche, der ersten Untersuchungen zufolge zum Tatzeitpunkt unter dem Einfluss von Marihuana stand, stahl auf dem Weg nach München die Kennzeichen weiterer Fahrzeuge und montierte sie an das Auto. Mit den fremden Kennzeichen am Wagen tankte er und fuhr anschließend ohne zu zahlen weiter. Bei seiner Rückkehr nach Künzing stellte er das beschädigte Auto im Gemeindegebiet ab, wo es am folgenden Tag von der Polizei gefunden wurde.

Mehrere Polizeistreifen sowie ein Hubschrauber durchsuchten die Umgebung nach dem 16-Jährigen, der sich schließlich selbst bei der Polizei stellte. Er wurde in eine Jugendeinrichtung gebracht. Neben dem unbefugten Gebrauch eines Fahrzeugs und dem Fahren ohne Fahrerlaubnis, wird er sich unter anderem auch wegen Führen eines Autos unter Drogeneinwirkung, Tankbetrug, Sachbeschädigung und Diebstahl von Kennzeichen verantworten müssen.