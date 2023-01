Am Donnerstagvormittag geht dort eine Droh-E-Mail eines Unbekannten ein. Gut 200 Personen müssen das Gebäude verlassen, die Polizei rückt mit Spezialkräften an.

Nach einer Bombendrohung gegen das Deutsche Patent- und Markenamt sowie das Bundespatentgericht an der Cincinnatistraße in der Siedlung am Perlacher Forst haben am Donnerstagvormittag rund 200 Mitarbeiter das Gebäude verlassen müssen. Der Pförtner hatte laut Polizei gegen neun Uhr Feueralarm ausgelöst, nachdem die Drohung bemerkt worden war.

Das eher knapp und in Deutsch gehaltene anonyme Schreiben sei per E-Mail eingegangen. Die Polizei rückte mit Suchhund und Spezialkräften an, habe aber nichts feststellen können. Nach knapp eineinhalb Stunden gab es die Entwarnung - es wurde kein Sprengstoff gefunden. Zum genauen Inhalt der Mail machten die Ermittler keine Angaben.