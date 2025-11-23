Die 500 Kilogramm schwere Fliegerbombe , die am Mittwoch am Rand des Westfriedhofs entdeckt worden war, ist erfolgreich entschärft worden. Die Arbeiten dafür waren am Sonntag gegen 12.30 Uhr gestartet. Knapp zwei Stunden später gaben Sprengmeister Sebastian Braun und sein Team Entwarnung: Der Sprengkörper konnte erfolgreich unschädlich gemacht werden, alle Anwohner können zurück in ihre Häuser.

Viele von ihnen haben den Vormittag im Gymnasium Moosach verbracht, wo eine vorübergehende Unterkunft für alle Anwohner eingerichtet worden war, die während der Entschärfung nicht woanders unterkommen können. Helfer des Roten Kreuzes und der Malteser verteilten dort seit den frühen Morgenstunden heiße Getränke an die Wartenden.

Im Gymnasium Moosach werden die Anwohnerinnen und Anwohnern seit den frühen Morgenstunden mit heißen Getränken versorgt. (Foto: Robert Haas)

Der Bereich um den Fundort musste vor der Entschärfung in einem Radius von 700 Metern evakuiert werden. Von dieser Maßnahme waren an die 7000 Personen betroffen. Der Sprengkörper lag 1,20 Meter tief im Erdreich. Im Gegensatz zu der Bombe, die mit 250 Kilogramm im Juli in der Kraepelinstraße in Schwabing entschärft worden ist, wiegt die Bombe, die am Sonntag entschärft wurde, 500 Kilogramm. Sie gilt damit als eine „schwere“ Bombe. Es handelte sich um eine Fliegerbombe mit zwei Aufschlagzündern. Das heißt: Die Bombe wurde so konstruiert, dass sie beim Aufprall auf den Boden hätte detonieren sollen.

Bis zur Entschärfung am Sonntag war der Fundort durch Sicherheitskräfte überwacht worden. Zur Sicherheit standen wie eine kleine Burgmauer 26 Überseecontainer rund um den Fundort und dienten als eine mobile Wand. Mit dieser Maßnahme sei der Evakuierungsradius auf 700 Meter reduziert worden, weil damit die Folgen einer ungeplanten Explosion hätten abgemildert werden können. Sonst wäre laut Feuerwehr ein Radius von 1000 Metern nötig gewesen.