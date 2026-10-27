Sie streiten bis um vier, lesen Derrida zum Wein und leben lieber arm und frei. Ist das die Bohème von heute? Eine Spurensuche in München.

Auf der dunklen Kommode flackern brennende Kerzen. Wachs tropft auf das alte Holz, und das Licht tanzt über den Stuck der hohen Decken und über die bemalten Wände. Junge Menschen drängen sich durch den engen Flur ins Wohnzimmer dieser Altbauwohnung in München-Neuhausen. Einige versinken in den Kissen des weißen Baumwollsofas. Andere lehnen am Balkongeländer, nehmen noch einen letzten Zug ihrer Zigarette, schließen die Balkontür und setzen sich auf den Teppich rund um den niedrigen Anthrazit-Tisch.