Eine 58 Jahre alte Münchnerin ist am Donnerstag während der Fahrt mit ihrem Auto plötzlich bewusstlos geworden. In Bogenhausen überschlug sich der Wagen und landete auf dem Dach. Die Frau musste von der Feuerwehr geborgen werden. Neben Prellungen erlitt sie einen Wirbelbruch. Die 58-Jährige war am frühen Abend gegen 18 Uhr in der Mauerkircherstraße stadtauswärts in Richtung Oberföhring unterwegs, als sie aus bislang noch unbekannten Gründen das Bewusstsein verlor. Ihr Pkw fuhr unkontrolliert weiter, schrammte gegen zwei geparkte Autos, kam ins Schleudern und blieb nach einem Überschlag auf dem Dach liegen. Den Sachschaden bezifferte die Polizei auf insgesamt rund 65 000 Euro. Weitere Personen wurden nicht verletzt.