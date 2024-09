In der Ismaninger Straße ist am Samstagnachmittag ein Baukran auf mehrere angrenzende Wohnhäuser gestürzt. Die Berufsfeuerwehr musste im Großeinsatz teilweise Gebäude räumen sowie in den beschädigten Bereichen nach Personen suchen. Über Verletzte und die Schadenshöhe ist bisher nichts bekannt, der Einsatz dauert an.