Im Nordosten Münchens waren am frühen Nachmittag tausende Menschen ohne Strom. Anfangs seien etwa 3000 Haushalte vor allem im Norden Bogenhausens östlich vom Englischen Garten betroffen gewesen, teilte ein Sprecher der Stadtwerke München auf Nachfrage mit. Als Ursache nannte der Sprecher ein Stromkabel, das bei Bauarbeiten beschädigt worden sei.

Wie lang der Ausfall dauern könnte, blieb zunächst unklar – ebenso wie die genaue Ursache. Mitarbeiter der Stadtwerke arbeiteten daran, die Stromversorgung schnellstmöglich wiederherzustellen, hieß es. Nach und nach sollten die Haushalte im Zuge der Arbeiten wieder mit Strom versorgt werden.

U-Bahnen und Straßenbahnen waren von dem Ausfall nach Angaben der Stadtwerke nicht betroffen.