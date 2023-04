Von Johanna N. Hummel

Es wird nicht viel helfen, ihren Niedergang zu beweinen, Speisenkarten sind nicht mehr so gefragt, seit sie in Zeiten von Corona virenfrei sein mussten. Damals begannen Wirte, ihre Karten in einen QR-Code zu packen, die Gäste konnten ihn dann, ohne ihm nahe zu kommen, aufs Handy scannen und scrollend lesen, was die Küche bietet. Corona ist derzeit nicht aktuell, QR-Code-Karten dagegen schon, denn sie lassen sich schnell und billig ändern. Daher: Wenn du zum Essen gehst, zum Beispiel ins Restaurant Martinelli im Cosimapark, vergiss das Handy nicht.