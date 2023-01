Von Johanna N. Hummel

Nun also die Baguette. Seit Ende November gehört das Stangenbrot zum immateriellen Weltkulturerbe, und Pariser Wirte brachten sich daraufhin sofort in Stellung: Jetzt müsse auch den Bistros diese Ehre zukommen. Schon 2011, als die Wiener Kaffeehäuser den Titel erhielten, schauten die Wirte neidisch nach Österreich, denn was für Kaffeehäuser recht sei, sei für Bistros mehr als billig. Nirgendwo sonst würden gesellschaftliche Schranken so radikal aufgehoben wie in einem Bistro, in dem Manager und Arbeiter zusammen am Tresen stehen und reden.