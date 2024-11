Die Polizei ermittelt wegen zweier Raubüberfälle in Bogenhausen. Dabei nimmt sie wegen des engen zeitlichen und räumlichen Zusammenhangs an, dass ein Täter beide Taten begangen hat. Der erste Fall geschah am Samstag gegen 5.10 Uhr morgens in der Richard-Strauss-Straße. Laut Polizei ging ein Mann auf drei Studenten zu, die gerade aus einem Linienbus ausgestiegen waren. Er bedrohte sie mit einem Messer und verlangte Bargeld. Zwei Opfer konnten fliehen, der dritte Student gab seine Geldbörse her. Der Täter entnahm einen geringen Geldbetrag, warf die Börse auf den Boden und flüchtete.