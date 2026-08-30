Zum Hauptinhalt springen

BogenhausenMann mit Softairwaffe löst Großeinsatz der Polizei aus

Mehr als 15 Streifenwagen rückten zu einem Einsatz in Bogenhausen aus (Symbolbild).
Mehr als 15 Streifenwagen rückten zu einem Einsatz in Bogenhausen aus (Symbolbild).
Foto: Peter Kneffel/dpa

Ein 35-Jähriger soll mit der täuschend echten Waffe einen anderen Mann bedroht und eine Zigarette gefordert haben.

SZ bei Google bevorzugen

Ein 35-jähriger Mann mit einer Softairwaffe hat in Bogenhausen einen großen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie eine Sprecherin des Präsidiums berichtet, hatten Passanten am Freitagabend gegen 21.30 Uhr in der Denninger Straße einen Mann beobachtet, der in einer Tiefgarage und auf dem Fußweg davor mit einem schwarzen, schusswaffenähnlichen Gegenstand hantierte. Später habe dieser Mann einen 26-jährigen Münchner immer wieder aufgefordert, ihm seine Zigarette zu geben; dabei habe der 35-Jährige mit dem schwarzen Gegenstand auf den Boden vor dem 26-Jährigen gezielt.

Nach dem Notruf sei die Polizei mit „mindestens 15 Streifenwagen“ und dem Unterstützungskommandos (USK) angerückt, so die Sprecherin. Der  35-Jährige wurde festgenommen. Kurz vor seiner Festnahme habe er seine Waffe weggeworfen. Es handle sich um eine Softairwaffe, die einer echten Waffe sehr ähnlich sei.

Laut Polizei erging gegen den 35-Jährigen Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten schweren Raubs sowie eines Verstoßes gegen das Waffengesetz. Mitte September hatte die Polizei einen 14-jährigen Jungen in Schwabing niedergeschossen; auch er war mit einer Softairwaffe unterwegs.

© SZ/beka - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Münchens Badeseen
:„Wenn ein Chihuahua taucht, wo ein Riesenwels schwimmt, dann ist er weg“

Zwei-Meter-Welse erschrecken immer wieder Schwimmer oder beißen sie sogar. Sind solche Ungetüme auch an Münchens Badestellen bereits unter uns? Oh ja.

SZ PlusVon Lisa Sonnabend

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite