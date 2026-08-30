Ein 35-jähriger Mann mit einer Softairwaffe hat in Bogenhausen einen großen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie eine Sprecherin des Präsidiums berichtet, hatten Passanten am Freitagabend gegen 21.30 Uhr in der Denninger Straße einen Mann beobachtet, der in einer Tiefgarage und auf dem Fußweg davor mit einem schwarzen, schusswaffenähnlichen Gegenstand hantierte. Später habe dieser Mann einen 26-jährigen Münchner immer wieder aufgefordert, ihm seine Zigarette zu geben; dabei habe der 35-Jährige mit dem schwarzen Gegenstand auf den Boden vor dem 26-Jährigen gezielt.

Nach dem Notruf sei die Polizei mit „mindestens 15 Streifenwagen“ und dem Unterstützungskommandos (USK) angerückt, so die Sprecherin. Der 35-Jährige wurde festgenommen. Kurz vor seiner Festnahme habe er seine Waffe weggeworfen. Es handle sich um eine Softairwaffe, die einer echten Waffe sehr ähnlich sei.

Laut Polizei erging gegen den 35-Jährigen Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten schweren Raubs sowie eines Verstoßes gegen das Waffengesetz. Mitte September hatte die Polizei einen 14-jährigen Jungen in Schwabing niedergeschossen; auch er war mit einer Softairwaffe unterwegs.