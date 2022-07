Eine zivile Polizeistreife hat in der Nacht auf Montag in Bogenhausen zufällig zwei Diebe erwischt. Zuvor waren die Täter - ein 57 und ein 60 Jahre alter Mann - in ein Einfamilienhaus eingebrochen und hatten Schmuck gestohlen, berichtet die Polizei. Die Eigentümerin des Hauses, eine ältere Frau, war zu diesem Zeitpunkt fort. Einer der beiden Streifenbeamten soll einen der Täter auf der Straße erkannt haben, denn beide Beschuldigten sind bereits seit Längerem polizeibekannt. Nach kurzer Verfolgung konnten die Polizisten die Diebe festnehmen. Ihnen werden noch fünf weitere Einbrüche zugeordnet. Die Beschuldigten befinden sich nun in Haft, das Kommissariat für Einbruchsdelikte ermittelt.