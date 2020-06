Die Polizei stieß am Kufsteiner Platz auf Akteure eines missglückten Drogengeschäfts.

Mit mehr als zehn Streifenwagen ist die Polizei am Montagabend zu einem Einsatz in Bogenhausen gerast. Anrufer hatten berichtet, am Kufsteiner Platz befinde sich ein stark blutender Mann, der um Hilfe rufe und angab, "abgestochen" worden zu sein. Daher bestand die Befürchtung, ein Täter könnte bewaffnet sein.

Vor Ort stellte sich dann heraus, dass der 24-Jährige sich selbst verletzt hatte. Umsonst war die Polizei aber nicht angerückt: Der Mann hatte nach einem missglückten Drogengeschäft versucht, die Türe eines Bekannten einzuschlagen und sich dabei an einer Glasscheibe verletzt.

In der fraglichen Wohnung fanden die Polizisten dann einen 22-Jährigen Münchner sowie Marihuana. Ein Rettungswagen brachte den verletzten 24-Jährigen in eine Klinik. Beide Beteiligten an dem missglückten Drogengeschäft wurden wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz angezeigt.