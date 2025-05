Mitglieder des Corps Franconia in Bogenhausen sollen bei einer nächtlichen Feier eine verbotene Nazi-Parole gerufen haben. Die Nachbarn wollen das nicht hinnehmen. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft, der Antisemitismusbeauftragte schaltet sich ein – und am Ende auch noch die Antifa.

Von Stephan Handel

Das hier nennt man in Immobilien-Anzeigen wohl „bestes Bogenhausen“: Vögel zwitschern, ein Eichhörnchen läuft über die Straße, die Bäume übertreffen die meisten Häuser an Höhe wie wahrscheinlich auch an Alter. Seit einigen Wochen jedoch knirscht’s in der Idylle.