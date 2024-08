Von Jürgen Moises

Der Münchner Stadtteil Bogenhausen war früher ein Herrensitz mit mehreren Schlössern. Heute ist er vorwiegend als Villenviertel und Gewerbesteueroase bekannt. An Subkultur denkt man bei Bogenhausen eher nicht. Zumindest war das noch so vor zwei Jahren und vier Monaten. Dann aber zog die Cafébar Mona in die Monacensia im traditionsreichen Hildebrandhaus ein. Und sie brachte neben Kaffee und Kuchen oder Kinder-Cocktails auch die Münchner Subkultur ins Viertel. Es gab Konzerte, DJ-Abende, Lesungen, Diskussionen und den beliebten Schatzimarkt, eine Art nachbarschaftliche Tauschbörse. In dem altehrwürdigen Viertel fühlte sich das alles sehr jung und lebendig an. Am 18. August soll das Ganze aber nun vorbei sein.