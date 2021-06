Ein bislang noch nicht identifizierter Mann ist bei einem Polizeieinsatz am Sonntagabend gestorben. Wie das Präsidium mitteilte, habe der Mann leicht bekleidet in einer Einfahrt in Bogenhausen gelegen und medizinische Hilfe benötigt. Nachdem der von den Beamten alarmierte Rettungsdienst eingetroffen war, stimmte der Mann einem Transport ins Krankenhaus zu. Auf der Fahrt griff der Mann dann aber die Sanitäter mit einem spitzen Gegenstand an und flüchtete aus dem Wagen, woraufhin das Rettungspersonal erneut die Polizei hinzuzog.

Den Beamten gelang es, den Mann ausfindig zu machen, zu fesseln und in den Rettungswagen zu bringen. Der weitere Transport wurde wegen des Zwischenfalls von der Polizei begleitet. Dennoch gelang es dem Mann kurz darauf, sich aus seiner Fesselung zu lösen und einen der im Rettungswagen mitfahrenden Beamten anzugreifen. Als er sich im Bein des Polizisten festbiss, kam es zu einem Gerangel, in dessen Verlauf beide Männer aus dem stehenden Krankenwagen fielen.

Als der Mann im Verlauf der Auseinandersetzung wieder unter Kontrolle gebracht werden konnte, stellten die Beamten fest, dass er auffällig atmete. Kurze Zeit später erlitt er einen Herzstillstand und starb. Erkenntnisse zur genauen Todesursache soll eine Obduktion am Montagnachmittag ergeben. Das Einsatzverhalten der Beamten untersucht das Landeskriminalamt in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft.