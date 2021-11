Weil sich ein 18-Jähriger beim Drogenkauf betrogen fühlte, hat er seinem Dealer am Donnerstagmittag einen Besuch in dessen Wohnung in der Nähe des Rosenkavalierplatzes abgestattet. Als der ebenfalls 18 Jahre alte Verkäufer zu fliehen versuchte, rannte ihm sein Handelspartner hinterher und stach ihm mit einem Messer mehrmals in den Rücken.

Der Geschädigte konnte sich anschließend selbstständig ins Krankenhaus begeben, wo die Verletzungen als nicht lebensgefährlich eingestuft wurden. Der geflohene Tatverdächtige wurde wenige Stunden später von Beamten der Moosacher Inspektion an seiner Wohnadresse festgenommen. Beide Beteiligte sind wegen Betäubungsmittel- und Körperverletzungsdelikten bereits polizeibekannt.