Seit mehr als 25 Jahren betreibt Mario Gamba, 64, "das beste italienische Restaurant Deutschlands" - jedenfalls hat er diese Auszeichnung seit 1994 immer wieder erhalten. Sein Acquarello in Bogenhausen hat auch seit 20 Jahren ununterbrochen einen Stern im Guide Michelin. Gambas Version der gehobenen italienischen Küche kommt also an, nicht nur in München - was umso erstaunlicher ist, als der aus Bergamo gebürtige Gamba eigentlich ein Quereinsteiger ist und nie eine Kochlehre absolviert hat.