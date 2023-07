In der Nacht zum Dienstag brennt ein fünfstöckiges Wohnhaus. Nicht alle Bewohner können am Morgen in ihre Apartments zurückkehren.

Von Martin Bernstein

Großeinsatz der Münchner Feuerwehren im Stadtteil Bogenhausen: In der Nacht zum Dienstag hat in der Mauerkircherstraße ein fünfstöckiges Wohnhaus gebrannt. Knapp 50 Fahrzeuge und rund 200 Einsatzkräfte von Berufsfeuerwehr und Freiwilliger Feuerwehr löschten den Brand und halfen den Bewohnern des Hauses dabei, sich vor den Flammen in Sicherheit zu bringen. Es entstand ein Millionenschaden an dem denkmalgeschützten Jugendstilhaus aus dem Jahr 1910.

Passanten hatten kurz vor Mitternacht Rauch aus dem Dach des im Umbau befindlichen und deshalb eingerüsteten Hauses bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Die kurz darauf eintreffenden Einsatzkräfte stellten nach Angaben der Branddirektion fest, dass aus dem provisorischen Dach des Hauses Rauch austrat und hinter dem Gerüstnetz Flammen zu sehen waren. Daraufhin forderte der Einsatzleiter weitere Kräfte an. Währenddessen brachten Feuerwehrleute die Drehleiter in Stellung und mehrere Trupps mit Atemschutzgeräten begannen mit den Löschmaßnahmen.

Die Bewohnerinnen und Bewohner waren zu diesem Zeitpunkt bereits aus dem Haus geflüchtet. Auch die angrenzenden Wohnungen der Nachbarhäuser wurden geräumt. Die Betroffenen kamen vorübergehend in zwei Großraumrettungswagen unter. Die meisten von ihnen konnten am frühen Morgen in ihre Wohnungen zurückkehren, einige Apartments sind jedoch unbewohnbar.

Die Dachsanierung war laut Feuerwehr bereits kurz vor dem Abschluss. Hier waren Holzfaserverbunddämmstoffe verbaut worden, die im Inneren glühten und im Verlauf immer wieder aufflammten. Mit Motorsägen öffneten die Feuerwehrfrauen und -männer die Dachfläche großflächig und löschten die Flammen und Glutnester. Zusätzlich setzten die Einsatzkräfte ein Druckluftschaumsystem ein. Da sich immer wieder kleine Glutnester entzündeten, zogen sich die Löschmaßnahmen bis in die Morgenstunden hin. Erst danach konnten die Brandfahnder der Münchner Kriminalpolizei damit beginnen, nach der Ursache für das Großfeuer zu suchen.