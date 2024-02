Zivile Beamte der Münchner Polizei haben in den vergangenen Tagen zwei mutmaßliche Drogenhändler festgenommen. Die Männer waren bei Kontrollen aufgefallen: ein 29-Jähriger am vorigen Donnerstag in einer Grünanlage in Bogenhausen und ein 26-Jähriger am Freitag, als er im Oberhachinger Ortsteil Deisenhofen einem 15-Jährigen eine Handvoll Joints verkaufte.