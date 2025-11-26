Freunde des Wellenbadens müssen in München noch bis Mitte Dezember auf den Spaß verzichten. Wegen Reparaturarbeiten schließt das Cosimawellenbad am 29. November, 15 Uhr, für gut zwei Wochen.

Aufgrund eines Lecks im Wellenbecken war wiederholt Wasser in die darunter liegenden Technikräume eingedrungen. Deshalb haben die Stadtwerke München (SWM) den Wellenbetrieb bereits ausgesetzt. Weil die anstehende Reparatur aufwendig ist, muss das ganze Bad geschlossen werden, auch der Saunabetrieb ist betroffen.

Die Arbeiten dauern nach Angaben der SWM voraussichtlich bis zum 14. Dezember. Sobald ein Termin für die Wiedereröffnung feststeht, werden die SWM darüber informieren. Im Cosimabad befindet sich das einzige Wellenbecken Münchens. Es wurde 1980 eröffnet und von 2014 bis 2017 generalsaniert. Nicht einmal einen Monat nach der Wiedereröffnung musste es damals erneut für zwei Wochen geschlossen werden – wegen eines Lecks im brandneuen Wellenbecken.