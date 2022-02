Seine Wohnung im 15. Stock des Hauses in Bogenhausen brannte lichterloh, als die Feuerwehr am frühen Samstagmorgen eintraf.

Von Joachim Mölter

Bei einem Brand in einem Hochhaus in Bogenhausen ist am Samstagmorgen ein 89 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Ein Zeuge aus einem benachbarten Haus hatte um kurz nach halb fünf Uhr die Feuerwehr alarmiert, die innerhalb weniger Minuten mit mehreren Löschzügen am Einsatzort ankam, einer kleinen Seitenstraße zwischen Oberföhringer Straße und Effnerstraße. Erschwert wurde der Einsatz dadurch, dass die brennende Wohnung in der obersten Etage des 15 Stockwerke hohen Gebäudes lag.

Zur Brandbekämpfung mussten mehrere Atemschutztrupps durch das Treppenhaus nach oben. Weil in der vollständig brennenden Wohnung zudem immer neue Glutnester aufflammten, gestalteten sich die Löscharbeiten aufwendig. Für einen 89-jährigen Mann kam jede Hilfe zu spät, er verstarb noch in der Brandwohnung.

Die betroffenen Bewohner des Hauses wurde während des Einsatzes in einem Großraumrettungswagen der Feuerwehr betreut. Eine Anwohnerin wurde wegen einer Rauchvergiftung vom Rettungsdienst behandelt; ein Feuerwehr, der sich bei den Löscharbeiten leicht an der Hand verletzte, wurde in eine Münchner Klinik gebracht. Die Höhe des Sachschadens lässt sich noch nicht beziffern. Um die Brandursache aufzuklären, hat das Fachkommissariat der Polizei München die Ermittlungen aufgenommen.