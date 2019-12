Am frühen Mittwochmorgen ist bei einem Zimmerbrand im Stadtteil Bogenhausen eine 64-jährige Frau verstorben. Der Hausmeister der Wohnanlage in der Meistersingerstraße und ein Nachbar hatten die Feuerwehr alarmiert. Auch ein Rauchmelder in dem Ein-Zimmer-Apartment hatte angeschlagen.

Laut Feuerwehr seien mehrere mit Atemschutz ausgerüstete Einsatzkräfte in die komplett verrauchte, 30 Quadratmeter große Wohnung gegangen. Sie konnten das Feuer zügig löschen. Die Frau war zu diesem Zeitpunkt offenbar bereits tot. Nur ihr Leichnam konnte geborgen werden.

Den Sachschaden schätzt die Feuerwehr auf etwa 20 000 Euro. Auch nebenliegende Wohnungen wurden kontrolliert. Die betroffenen Bereiche wurden mit einem Hochleistungslüfter entraucht. Das Fachkommissariat der Polizei München hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.