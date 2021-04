Bei einem Ausweichmanöver auf der Weltenburger Straße in Bogenhausen hat ein Baggerfahrer am Montag versehentlich seinen Kollegen überfahren. Der 59-Jährige war mit seinem 18 Tonnen schweren Gefährt auf den Radweg ausgewichen, um ein entgegenkommendes Auto und eine Radfahrerin passieren zu lassen. Als er danach wieder rückwärts auf die Straße fuhr, übersah er seinen 58 Jahre alten Kollegen. Der Mann erlitt Frakturen und Quetschungen an Füßen, Beinen und Becken. Die Radfahrerin hatte das Unglück mitbekommen und den Fahrer des Kurzheck-Mobilbaggers darauf aufmerksam gemacht. Der Rettungsdienst brachte den verletzten Mann in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme musste die Weltenburger Straße an der Baustelle für eine Stunde gesperrt werden. Den genauen Hergang ermittelt nun die Verkehrspolizei.