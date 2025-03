Die Stadt plant neue Lizenzgebiete – eigentlich, um den Nachbarn die Parkplatzsuche zu erleichtern. Doch die gründen eine Bürgerinitiative dagegen und demonstrieren vor einer Einwohnerversammlung. Was treibt sie an?

Von Patrik Stäbler

Passend zum Thema dieses Abends ist im Max-Josef-Stift durchaus ein gewisser Parkdruck vorhanden, wenn man so will. Denn in der Aula des Gymnasiums sind die meisten der circa 400 Stühle besetzt – so groß ist der Andrang bei dieser Einwohnerversammlung zu einem Vorhaben des städtischen Mobilitätsreferats, das zurzeit viele Menschen in Bogenhausen umtreibt. Nämlich: die geplante Einführung dreier Parklizenzgebiete in den Bereichen Mühlbaurstraße, Holbeinstraße und Parkstadt Bogenhausen. Und damit verbunden ist eine Frage, die zuletzt kontrovers diskutiert wurde: Wie groß ist der Parkdruck dort wirklich?