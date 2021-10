Das Mädchen wurde tot in Bogenhausen aufgefunden, die Mutter rief die Polizei. Diese fahndet im Moment nach einem 17-Jährigen.

Ein 14-jähriges Mädchen ist tot im Münchner Stadtbezirk Bogenhausen aufgefunden worden - es soll erstochen worden sein. Das Mädchen habe Stichverletzungen aufgewiesen, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Tatverdächtig ist ihr 17 Jahre alter Ex-Freund.

Nach ihm werde gefahndet. Zunächst hatte die "Bild" darüber berichtet. Die Mutter habe am Sonntagmorgen die Polizei gerufen. Die Polizei machte zunächst keine Angaben dazu, warum der 17-Jährige als tatverdächtig gilt. Auch ein mögliches Motiv war zunächst unklar. In dem Stadtteil im Münchner Osten lief am Sonntagmittag ein größerer Polizeieinsatz.