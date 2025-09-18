Unbekannte haben Anfang September Böller durch offene Fenster in Münchner Erdgeschosswohnungen geworfen. Ein Mann wurde dabei verletzt. Die Kriminalpolizei hat inzwischen Ermittlungen aufgenommen. Die beiden bislang bekannten Taten wurden am 7. September zwischen 20 und 20.30 Uhr verübt, einem Sonntagabend. Beide Fälle wurden aus dem Münchner Stadtteil Schwabing-West gemeldet. Die Tatorte liegen nur ein paar hundert Meter voneinander entfernt.

Zunächst flog gegen 20 Uhr ein Böller durch das geöffnete Fenster einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Deidesheimer Straße. Durch die Explosion brannte sich laut Polizei ein Loch in eine auf einem Bett liegende Decke.

Nur eine halbe Stunde später warf ein bisher unbekannter Täter im Bereich der Schwere-Reiter-Straße einen pyrotechnischen Gegenstand durch ein geöffnetes Fenster. In dem Zimmer befand sich zu diesem Zeitpunkt ein 30-jähriger Bewohner. Durch den Knall der Explosion wurde er an den Ohren verletzt. Der Parkettboden wurde beschädigt.

Das Kommissariat 13 hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung übernommen und sucht mögliche Zeugen. Anwohner sollten auch Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras sichten. Diese dürften zwar nur auf Privatgelände gerichtet sein. Dennoch hält die Polizei es für denkbar, dass der oder die Täter darauf zu erkennen sind.