Erneut hat ein Unbekannter in München einen Böller durch ein geöffnetes Fenster in eine Wohnung geworfen. Die Polizei wertet die Tat in der Philipp-Loewenfeld-Straße am Mittwochabend als versuchte schwere Brandstiftung. Es ist der dritte ähnliche Vorfall in der bayerischen Landeshauptstadt binnen weniger Wochen.

Die Attacke ereignete sich nach Polizeiangaben gegen 19.50 Uhr in dem Neubaugebiet am Arnulfsteg, also südlich der Bahnlinie zum Münchner Hauptbahnhof. Ein 36 Jahre alter Anwohner öffnete gerade das bodentiefe Fenster, um Frischluft hereinzulassen. Plötzlich flog ein brennender Feuerwerkskörper durch das Fenster in die Wohnung des Ehepaars. Der 36-Jährige konnte den Brandsatz löschen, bevor Gegenstände in der Wohnung Feuer fingen.

Anschließend verständigte er den Polizeinotruf 110. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem unbekannten Täter in der näheren Umgebung brachte kein Ergebnis. Der Sachschaden war gering, laut Polizei hätte der Feuerwerkskörper aber die ganze Wohnung in Brand setzen können. Das Kommissariat 13 sucht mögliche Zeugen. Auch Zusammenhänge mit ähnlichen Taten werden von der Kriminalpolizei geprüft. Am 7. September waren kurz nacheinander Böller in zwei Wohnungen in einem Viertel nördlich der Bahn geworfen worden.