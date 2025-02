Er hat die Gastronomie in der BMW-Welt aufgebaut und auf ein Spitzenniveau gehievt, mit 63 Jahren sucht er nun noch einmal neue Herausforderungen: Bobby Bräuer. Sein Nachfolger ist nicht einmal halb so alt.

Von Sarah Maderer

„Ich gehe nicht in Rente“ hat man Bobby Bräuer immer wieder sagen hören, seit er vergangenen Herbst angekündigt hatte, Käfers Gastronomie in der BMW-Welt verlassen zu wollen. Auch am Donnerstagabend fällt dieser Satz in seiner Dankesrede. Michael und Clarissa Käfer haben in ihr Restaurant Beetle in Bogenhausen geladen, um Bräuer nach zwölf Jahren als Küchenchef der BMW-Welt zu verabschieden.