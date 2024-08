Bei Bauarbeiten auf dem BMW -Gelände ist am Donnerstag ein Arbeiter verunglückt und gestorben. Wie die Polizei mitteilt, befand sich der Mann auf einem 40 Meter hohen Baugerüst innerhalb eines Aufzugschachts. Gegen 14.45 Uhr stürzte das Gerüst aus ungeklärter Ursache in sich zusammen und begrub den Mann unter sich. Drei weitere Gerüstbauer und ein Bautechniker, die sich ebenfalls auf dem Gerüst befanden, konnten sich retten, zwei davon zogen sich leichte Verletzungen zu.

Mit der Bergung des Toten konnte erst am Freitag begonnen werden, weil die Unfallstelle zuerst gesichert und Teile des Gerüsts abgestützt werden mussten. Wie lange die Bergung dauern würde, war am Freitag noch nicht klar. Erst danach wird sich die Identität des Mannes endgültig klären lassen. Einige seiner Kollegen, die das Unglück mitangesehen hatten, wurden vom Kriseninterventionsteam betreut.

Bei einem anderen Baustellenunglück ist am Montag in Allach ein 52-jähriger bulgarischer Bauarbeiter aus dem zweiten Obergeschoss abgestürzt und zwischen Spundwände gefallen. Der Mann erlag noch am selben Tag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.