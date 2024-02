Die Münchner Autofirma rüstet auf E-Mobilität um. Was die Angestellten dafür können müssen, sollen sie in neuen Gebäuden lernen, die auch architektonisch Zeichen setzen sollen.

Von Catherine Hoffmann

In die Lobby der BMW-Zentrale am Petuelring fällt das klare Licht eines sonnigen Februartages. Großformatige Bilder von Gerhard Richter ziehen die Blicke des Besuchers auf sich. Nicole Haft-Zboril, die für die BMW Group das Immobilienmanagement leitet, beugt sich über eine Vitrine mit einem detailgetreuen Modell des Werksgeländes, das zum 100-jährigen Geburtstag des Stammwerks in München fertiggestellt wurde. Er war zugleich der 50. Geburtstag des Vierzylinders. Es ist das Ergebnis eines Architekturwettbewerbs, der im Sommer 2022 abgeschlossen wurde und einen Masterplan für diesen besonderen Produktionsort schaffen sollte, mitten in der Stadt, eingebettet in Wohngebiete, nur sechs Kilometer vom Marienplatz entfernt.