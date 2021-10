Zusammen mit renommierten Architekten entwickelt der Autobauer einen "Masterplan", weil in der Zentrale in Milbertshofen künftig nur noch E-Autos produziert werden sollen. Zum Stand der Pläne und der Frage, was nun mit dem 22-stöckigen Vierzylinder geschieht.

Von Lea Kramer

Die Aufbruchsstimmung liegt förmlich in der Luft. "In den Dunst von Öl und heißem Metall mischt sich der Geruch von Mörtel und frischem Beton", beschreibt ein SZ-Reporter 1962 seine Eindrücke nach einem Rundgang über das Fabrikgelände der Bayerischen Motoren Werke (BMW) in Milbertshofen. Seinerzeit hatte der Konzern sein Stammwerk an der Lerchenauer Straße gerade für die Serienproduktion des "Fünfzehnhunderters" umfassend umgebaut. Rückblickend war es der erfolgreiche Versuch, das Unternehmen mithilfe einer neuen Fahrzeugklasse aus der finanziellen Schieflage zu bekommen.