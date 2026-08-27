Ein 21 Jahre alter Münchner hat am Mittwochmorgen um kurz nach vier Uhr mit seinem hochmotorisierten BMW fünf parkende Autos gerammt und einen Gesamtschaden in sechsstelliger Höhe verursacht. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, sei der Mann auf der Pfeuferstraße in Sendling in nördlicher Richtung unterwegs gewesen, als er kurz nach dem Abzweig zur Lindwurmstraße auf der feuchten Fahrbahn die Kontrolle über seinen mehr als 500 PS starken M4 Competition verlor, ins Schlingern kam und auf Höhe der Hausnummer 51 mit einem dort ordnungsgemäß abgestellten Pkw zusammenstieß.