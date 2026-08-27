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Auf feuchter Fahrbahn500-PS-BMW kommt ins Schleudern – und rammt fünf Autos

Die Münchner Verkehrspolizei hat die Ermittlungen übernommen.
Die Münchner Verkehrspolizei hat die Ermittlungen übernommen. Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Ein Fahrer kommt ins Schlingern und kracht in ein geparktes Auto. Dabei werden gleich vier weitere geparkte Autos ineinander geschoben.

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Ein 21 Jahre alter Münchner hat am Mittwochmorgen um kurz nach vier Uhr mit seinem hochmotorisierten BMW fünf parkende Autos gerammt und einen Gesamtschaden in sechsstelliger Höhe verursacht. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, sei der Mann auf der Pfeuferstraße in Sendling in nördlicher Richtung unterwegs gewesen, als er kurz nach dem Abzweig zur Lindwurmstraße auf der feuchten Fahrbahn die Kontrolle über seinen mehr als 500 PS starken M4 Competition verlor, ins Schlingern kam und auf Höhe der Hausnummer 51 mit einem dort ordnungsgemäß abgestellten Pkw zusammenstieß.

Durch die Wucht der Kollision wurden weitere vier parkende Autos ineinander geschoben. Der BMW und ein weiteres Auto wurden dabei total beschädigt. Der Fahrer und sein 20 Jahre alter Beifahrer blieben unverletzt. Ein Atemalkohol- und ein Drogentest beim Fahrer verliefen negativ. Die weiteren Ermittlungen hat die Münchner Verkehrspolizei übernommen.

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