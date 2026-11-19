„Vertrauen. Wir verlassen uns aufeinander.“ Dieser Motivationsspruch prangt noch an der Wand – ein Überbleibsel aus der Zeit, als hier Mitarbeitende von BMW vor ihren Computern saßen. Ihre Arbeitsplätze sind jedoch längst verschwunden; stattdessen unterteilen nun Spanplattenwände den Raum in mehrere Abteile. Nächste Woche werden dort Betten, Schränke, Tische und das übrige Mobiliar aufgebaut. Und schon Mitte Dezember sollen hier die ersten Menschen aus der Ukraine einziehen – ins frühere BMW-Bürogebäude an der Lauchstädter Straße, das in den vergangenen Monaten zu einer Unterkunft für Geflüchtete umgebaut wurde.

„Für uns ist das ein toller Mieter – mit einer schönen Nutzung“, sagt Wilhelm Hammel. Der Geschäftsführer der Objektgesellschaft, die Eigentümerin des riesigen Gebäudekomplexes nahe dem U-Bahnhof Frankfurter Ring ist, hat an diesem Tag zu einem Rundgang durch die künftige Flüchtlingsunterkunft geladen. Anlass ist die Übergabe der Räumlichkeiten an die Landeshauptstadt München.

Sie will auf einem Drittel der insgesamt 40 000 Quadratmeter Geschossfläche bis zu 600 Geflüchtete unterbringen. Der Bedarf für solche Unterkünfte sei nach wie vor groß, sagt ein Vertreter des städtischen Amts für Wohnen und Migration am Rande des Rundgangs. Zumal allein dieses Jahr 1600 Plätze für Asylsuchende in München weggefallen seien – vor allem durch die Schließung von Leichtbauhallen, etwa in der Hansa- und der Gundermannstraße.

Zwar sei die Zahl der Asylsuchenden, die man unterzubringen habe, in den vergangenen Monaten „leicht zurückgegangen“, heißt es vom Amt für Wohnen und Migration. Jedoch müsse die Stadt nach den Vorgaben der zuständigen Regierung von Oberbayern immer noch von 200 Geflüchteten pro Monat ausgehen, weshalb es zusätzliche Unterkünfte wie die an der Lauchstädter Straße brauche, sagt der Vertreter der Behörde.

Ihm zufolge wird die Erstbelegung an dem Standort ausschließlich mit Menschen aus der Ukraine erfolgen. Sie werden hier in Mehrbett- und Familienzimmern leben sowie in den sogenannten Clustern – also in jenen Abteile, die in den weitläufigen Büroräumen durch 1,60 Meter hohe Holzwände voneinander abgetrennt sind. Hinzu kommen noch Gemeinschaftszimmer, Küchen und Toiletten im Innern des Gebäudes; die Duschen hingegen befinden sich in mehreren Containern im Außenbereich. Dort wurden auch ein Spielplatz sowie Sportflächen für die Bewohnerinnen und Bewohner der Unterkunft angelegt.

Die Flüchtlinge aus der Ukraine werden in sogenannten Clustern, also mit Holzwänden getrennten Abteilen in den ehemaligen Büros untergebracht. Foto: Catherina Hess

Die Küchen sind im Inneren des Gebäudes, die Duschen dagegen in Containern außerhalb. Foto: Catherina Hess

Die Stadt hat die Flächen in dem Gebäudekomplex für eine Dauer von fünf Jahren angemietet. Was danach mit den Räumlichkeiten geschehen wird, ist laut Wilhelm Hammel offen – ebenso wie die Nutzung der übrigen Flächen. Dabei gab es dereinst große Pläne für die Immobilie, die 1981 als Verwaltungsgebäude für BMW errichtet worden war und bis März 2025 von dem Autokonzern genutzt wurde.

So wollte die CV Real Estate AG – sie hatte den Komplex 2022 für knapp 190 Millionen Euro von JP Morgan und Reiß & Co. erworben – dort unter dem Projektnamen „Next“ ein neues Quartier errichten. Hierzu sollte der Bestand abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden, in dem unter anderem Büros, ein Hotel, Geschäfte und ein Boardinghouse vorgesehen waren.

2024 lag der CV Real Estate bereits ein positiver Bauvorbescheid für das „N-Gen Quartier“ vor, wie das Projekt inzwischen hieß. Der Name sollte sowohl für „Next Generation“ als auch für das englische Wort „Engine“ stehen, das übersetzt Motor bedeutet – in Anlehnung an die Vergangenheit des Gebäudes. Allein zur Umsetzung dieses ambitionierten Vorhabens kam es nicht; vielmehr zog sich die CV Real Estate aus diesem und weiteren prestigeträchtigen Großprojekten zurück.

Infolge der „gescheiterten Projektentwicklung“, sagt Wilhelm Hammel, sei es ab Januar 2025 seine Aufgabe gewesen, die Objektgesellschaft von der CV Real Estate zu „entflechten“. Dies sei mittlerweile gelungen. Laut Hammel haben „zwei deutsche institutionelle Investoren“ die Anteile der CV Real Estate an der Objektgesellschaft übernommen. Namen will er keine nennen.

Die Vermietung der Räume an die Landeshauptstadt sei „ein weiterer Meilenstein nach der Stabilisierung der Kapitalstruktur und der Neuaufstellung der Objektgesellschaft“, sagt Wilhelm Hammel. Gleichzeitig räumt der Geschäftsführer mit Blick auf die übrigen Flächen in dem Gebäude ein, dass deren Vermietung „herausfordernd“ sei. Denn: „Die Nachfrage nach Büroräumen in München ist zurzeit nicht so groß.“ Wobei die Eigentümerin auch für anderweitige Nutzungen offen sei, betont Wilhelm Hammel. Ihm zufolge würde sich das Gebäude beispielsweise für eine Schule oder Ausbildungsstätte anbieten.