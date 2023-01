Nächtlicher Überfall: In der Blutenburgstraße wurden am Samstagabend vier Jugendliche bedroht, berichtet die Polizei.

Die Angreifer in der Blutenburgstraße sollen maskiert und mit einem "dolchähnlichen Gegenstand" bewaffnet gewesen sein. Die Polizei sucht nun nach den beiden Unbekannten.

Zwei maskierte und bewaffnete junge Männer sollen am Samstagabend im Münchner Stadtteil Neuhausen eine Gruppe Jugendlicher überfallen haben. Die Attacke auf einen 15-Jährigen und dessen drei ungefähr gleichaltrige Freunde ereignete sich gegen 21.20 Uhr in der Blutenburgstraße. Von der anderen Straßenseite aus hätten sie Pfiffe gehört, berichteten die Opfer - und gesehen, wie sich zwei 15 bis 18 Jahre alte, mit Daunenjacken und Jogginghosen bekleidete junge Männer schwarze Skimasken überzogen und auf sie zugingen.

Einer der Angreifer soll einen dolchähnlichen Gegenstand in der Hand gehabt haben. Den 15-Jährigen soll er mit den Worten angesprochen haben: "Hast du was?" Daraufhin suchten die überfallenen Jugendlichen das Weite. Das Kommissariat 21 hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise unter Telefon 089/29100. Die Polizei will wissen, wer im Bereich Blutenburgstraße, Maillingerstraße, Adamstraße Verdächtiges beobachtet hat.