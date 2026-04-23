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SZ-Kolumne Typisch deutschRote Rosen oder lieber ein Huhn?

Lesezeit: 3 Min.

Liebe schenken mit Blumen, das ist Tradition.
Liebe schenken mit Blumen, das ist Tradition. Toni Heigl

Münchner schenken zu jedem Anlass die passenden Blumen. In Uganda, der Heimat unserer Kolumnistin, kommen Gäste eher mit praktischen Dingen. Die können auch schon mal lebendig sein.

Kolumne von Lillian Ikulumet

Bei einem geschäftigen Samstagmorgen im Blumengeschäft erlebt man dieses Schauspiel: ein zögernder junger Mann, der um „etwas nicht zu Ernstes“ bittet, eine Frau, die nach etwas sucht, das „Danke“ sagt, oder ein älterer Kunde, der einfach nur nickt und sagt: „Wie immer.“

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